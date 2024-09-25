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Кристина Орбакайте не смогла собрать полный зал в США

SHOT: Орбакайте выступила перед полупустым залом в США
1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте не смогла собрать полный зал на концерте в Майами, который прошёл на площадке Lauderhill Performing Arts Center.

SHOT: Орбакайте выступила перед полупустым залом в США
Фото: Telegram-канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, продать все 463 билета, стоимость которых варьировалась от 89 долларов до 119 долларов, не удалось.

В итоге, артистка смогла заработать лишь 69 тысяч долларов (примерно 6,4 млн рублей) вместе ожидаемых 120 тысяч долларов.

В марте появилась информация о готовящемся концертом туре исполнительницы по США и Канаде осенью 2024 года. Артистка демонстрирует зрителям своё музыкальное шоу "The Best", поёт известные хиты и показывает новые композиции.

В недавнем интервью певица сообщила, что больше не собирается выступать в России в ближайшее время — она выразила надежду, что увидится с российскими поклонниками "в лучшей жизни".

Ранее Сарик Андреасян отреагировал на лишение водительских прав.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
 

Майа́ми (англ. Miami) — город в США, расположенный на побережье Атлантического океана на юго-востоке Флориды в округе Майами-Дейд. 43-й по величине город в Соединённых Штатах, с населением в 433136 человек, и второй по величине (после Джэксонвилла) город во Флориде и самый большой мегаполис на юго-востоке США.
 

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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