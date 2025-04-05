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Брюзжание карманников забудьте! Чехия покоряет путешественников безопасностью и достопримечательностями

3:33
Туризм

Многие туристы опасаются карманников, особенно в таких популярных городах, как Рим, Париж или Барселона.

Прага. Памятник Яну Гусу
Фото: commons.wikimedia.org by Собственная работа, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прага. Памятник Яну Гусу

Иногда даже шутят, что поездка прошла удачно, раз их не обокрали. Но этот стереотип явно не про всю Европу — и уж точно не про Чехию. Хотя бдительность в любой стране не повредит, в Чехии вы будете чувствовать себя значительно спокойнее.

Согласно Глобальному индексу миролюбия, Чехия занимает 12-е место среди самых безопасных стран мира с показателем 1,46 (по шкале от 1 — "очень мирно" до 5 — "крайне опасно"). С 2009 по 2022 год она неизменно входила в топ-10. А теперь добавьте сюда атмосферные города, старинные замки и, по мнению Рика Стивса, лучшее пиво Европы — и у вас идеальный отпуск без лишнего стресса.

Чехи могут показаться сдержанными, но это чаще связано с неуверенностью в английском. Зато когда вы начнете разговор, они охотно помогут и поделятся советами. Исследование Remitly 2024 года отнесло Чехию к числу самых дружелюбных стран по таким качествам, как доброжелательность и открытость. Люди здесь пунктуальны, вежливы и уважают личное пространство, но при этом ценят баланс между работой и отдыхом — и умеют по-настоящему наслаждаться жизнью.

Прага — безусловный must-visit. От Карлова моста и Астрономических часов до Пражского Града и Танцующего дома — столица словно сошла со страниц сказки. Но настоящую Прагу вы узнаете в районах Жижков, Винограды и Карлин, а для необычной однодневной поездки отправляйтесь в Кутна-Гору с ее готическим Собором Святой Варвары и знаменитой Седлецкой костницей.

Второй по величине город Брно порадует и гурманов, и любителей истории. Загляните в собор Святых Петра и Павла, замок Шпильберк и природное чудо Моравского карста. Также стоит съездить в Карловы Вары (знаменитый курорт и съемочная площадка фильма "Последний отпуск"), сказочный Чески-Крумлов и атмосферный барочный Оломоуц.

В Чехии более 2000 замков — больше, чем в любой другой стране Европы. Пражский Град — самый известный, но не единственный, который стоит посетить. Замок Карлштейн, построенный Карлом IV в XIV веке, возвышается на холме и хранит богатую историю. А готический замок Глубока, вдохновлённый английским Виндзором, удивляет своей изысканностью и прекрасными садами.

Чески-Крумловский замок, возвышающийся над рекой Влтавой,  архитектурное чудо в стилях ренессанс, барокко и рококо. Его театр XVIII века считается одним из лучших в Европе. А если вам по душе более суровая эстетика — отправляйтесь в замок Локет с его мощными башнями и средневековой атмосферой.

Стартовая точка большинства путешествий — Прага, где находится главный международный аэропорт. Благодаря развитой транспортной системе, добраться в другие города легко и удобно. Поезда — один из лучших способов передвижения: например, доехать из Праги в Брно можно за 2,5 часа, до Кутна-Горы — всего за час, передает islands.

Уточнения

Рококо́ (фр. rococo; ироничное переложение слова рокайль (rocaille) — «щебень, галька, каменные обломки» (уменьшительное от rос — «скала, камень»)) — наименование художественного стиля западноевропейского, главным образом французского, искусства второй четверти и середины XVIII века. Термин, вошедший в употребление в конце XVIII века, в период неоклассицизма, поэтому вначале его использовали с негативным оттенком в значении «вычурный, прихотливый, искажённый».
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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