Секретный манёвр Apple рухнул! Как новые пошлины Трампа угрожают миллиардам прибыли

2:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

После введения Дональдом Трампом пошлин против Китая в 2018 году Apple начала переводить производства iPad и AirPods во Вьетнам, а iPhone в Индию. Однако с возвращением Трампа в Белый дом и введением новых пошлин (46% на Вьетнам и 26% на Индию) эта стратегия может оказаться неэффективной.

Фото: commons.wikimedia by Марлит, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Apple Store

Новые пошлины создают дополнительное давление на Apple, которая уже сталкивается с 20%-ми пошлинами на продукцию, ввозимую из Китая, где производится около 90% всех iPhone. Трамп заявил, что эти ставки могут вырасти до 34% в рамках его нового тарифного плана.

В отличие от Apple, такие компании, как Google и Microsoft, не так зависимы от международных поставщиков, но все же имеют значительные интересы в сфере потребительской электроники. Новые тарифы могут увеличить затраты на создание новых центров обработки данных, которые компании планируют для разработки технологий искусственного интеллекта.

Эти тарифы являются частью усилий Трампа по восстановлению глобальной торговли с пошлинами для стран, вводящих сборы на американские экспортные товары.

Продукция Apple, включая iPhone, iPad и Apple Watch, составляет три четверти почти 400 миллиардов долларов годовых доходов компании. После объявления Трампа о пошлинах Apple придется либо покрывать эти расходы, что снизит прибыль, либо перекладывать их на клиентов, повышая цены.

Пошлины на iPhone и другие устройства, ввозимые из Китая, могут увеличить ежегодные затраты Apple на 8,5 миллиарда долларов без каких-либо послаблений от правительства Трампа. Это может снизить прибыль компании на 0,52 доллара на акцию, что составит примерно 7,85 миллиарда долларов, ударив по прибыли на 7% в следующем году.

Акции Apple уже упали на 5,7% после заявлений Трампа.

Ранее после вступления Трампа в должность Тим Кук, генеральный директор Apple, посетил Белый дом и пообещал инвестировать сотни миллиардов долларов в США. В феврале Apple подтвердила это обещание, обязавшись вложить 500 миллиардов долларов в страну, часть из которых уже была учтена в ее расходах, пишет lifo.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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