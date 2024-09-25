Сарик Андреасян и Лиза Моряк заявили, что их пытаются подставить: тяжело даётся успех

Кинорежиссёр Сарик Андреасян в личном блоге прокомментировал новость о том, что его лишили водительских прав за езду в пьяном виде. Он отметил, что всё выглядело как попытка его подставить.
Кинематографист признался, что его действительно ещё в мае остановил сотрудник ГИБДД, которому он честно заявил, что выпил бокал вина сутки назад.
"Они сразу же включили свои Гоу про и стали устраивать шоу с каким-то невероятным пафосом, будто поймали особо опасного человека. Я сдал тест прямо там. Мне сказали, что у меня показало выше, но сам я результат в глаза не видел. Мой юрист судится по этому поводу уже пять месяцев, и на это решение мы тоже подаем апелляцию. Прошу не писать обо мне глупостей и не обвинять в том, чего я не совершал", — обратился к прессе и поклонникам Андреасян.
На возникшую ситуацию отреагировала и супруга режиссёра, актриса Лиза Моряк. Она назвала произошедшее "незаконным лишением прав". При этом артистка напомнила, что вандалы уже испортили её машину, однако в полиции ей не стали помогать.
Ранее стало известно, что слухи о разводе Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой могут быть правдой.
Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род. 24 августа 1984, Ереван) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Снял телесериал «Чикатило», фильмы «Непрощённый» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы», а также ряд других проектов.
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