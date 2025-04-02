Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки легко распознают страх. Даже если человек внешне сохраняет спокойствие, питомец всё равно уловит тревогу. Как такое возможно?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Злая собака

У страха есть запах

Ответ — в уникальном обонянии собак. Когда человек пугается, его организм выбрасывает в кровь адреналин. Это запускает цепную реакцию: появляется специфический запах пота, связанный с летучими веществами, которые собаки улавливают безошибочно.

"Даже если вы сдержаны и выглядите уверенно, собака всё равно почувствует, что что-то не так", — утверждают специалисты по поведению животных.

Как реагируют псы

Реакция может быть разной. Некоторые собаки воспринимают испуг как сигнал тревоги и могут насторожиться или даже повести себя агрессивно. Другие — особенно те, кого правильно воспитывали — наоборот, проигнорируют тревожные сигналы и сохранят нейтралитет.

Прятать ли страх

Хотя полностью скрыть страх не получится, сохранять спокойствие всё же важно. Если не кричать и не делать резких движений, у животного не возникнет дополнительного стресса. А значит, и вероятность конфликта снизится.

Главное — не превращать испуг в панику. Даже если собака почувствовала ваш страх, её поведение во многом зависит от того, как поведёте себя вы.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

