Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки легко распознают страх. Даже если человек внешне сохраняет спокойствие, питомец всё равно уловит тревогу. Как такое возможно?
Ответ — в уникальном обонянии собак. Когда человек пугается, его организм выбрасывает в кровь адреналин. Это запускает цепную реакцию: появляется специфический запах пота, связанный с летучими веществами, которые собаки улавливают безошибочно.
"Даже если вы сдержаны и выглядите уверенно, собака всё равно почувствует, что что-то не так", — утверждают специалисты по поведению животных.
Реакция может быть разной. Некоторые собаки воспринимают испуг как сигнал тревоги и могут насторожиться или даже повести себя агрессивно. Другие — особенно те, кого правильно воспитывали — наоборот, проигнорируют тревожные сигналы и сохранят нейтралитет.
Хотя полностью скрыть страх не получится, сохранять спокойствие всё же важно. Если не кричать и не делать резких движений, у животного не возникнет дополнительного стресса. А значит, и вероятность конфликта снизится.
Главное — не превращать испуг в панику. Даже если собака почувствовала ваш страх, её поведение во многом зависит от того, как поведёте себя вы.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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