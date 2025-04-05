Юрий Лоза объяснил, почему не хочет спорить с астрофизиками по поводу плоской Земли

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Сторонник идеи плоской Земли певец Юрий Лоза отказался принимать участие в полемике с учёными.

Фото: commons.wikimedia.org by Хомелка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ядро Земли

Юрий Лоза рассказал, что ему поступают предложения вступить в спор с представителями официальной науки, а именно с астрономами и астрофизиками по поводу строения Земли.

Автор и исполнитель хита "Плот" объяснил, почему не хочет вступать в полемику с учёными.

"Я с ними в разных "весовых" категориях — они будут смотреть на меня как на любителя, а сами — изображать профессионалов", — написал артист в своём ВК-аккаунте.

Юрий Эдуардович отметил, что люди науки зарабатывают на своих знаниях, поэтому им невыгодно менять свою точку зрения даже при очень убедительных аргументах.

"Если даже я предоставлю неопровержимые доказательства, то они будут упираться до последнего или крутить пальцем у виска", — выразил свою позицию певец.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



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