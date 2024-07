Уилл Смит возвращается в музыку с новым треком и альбомом

Актер и певец Уилл Смит подписал контракт с новым независимым лейблом SLANG, что намекает на скорый выход нового материала. Последний альбом Смит выпустил в 2005 году.

Фото: openverse.org by Walmart Corporate, CC BY 2.0

По информации The Hollywood Reporter, Уилл недавно исполнил новый трек You Can Make It на церемонии BET Awards, что стало его первым крупным появлением на подобных мероприятиях после "Оскара" в 2022 году.

По слухам, Смит работает над альбомом под названием Dance in Your Darkest Moments, который станет первым за почти 20 лет после выхода Lost and Found.