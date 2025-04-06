Из-за лени хозяев у собак появляются болезни: ветеринары бьют тревогу

Мы в ответе за тех, кого приручили — и в первую очередь это касается здоровья наших домашних питомцев. К сожалению, всё чаще ветеринары сталкиваются с ожирением у животных, и основная причина — перекармливание и малоподвижный образ жизни.
Как отмечают специалисты комитета ветеринарии Москвы, ожирение у собак и кошек встречается всё чаще. Одна из главных причин — удобство хозяев: устав от работы, они оставляют животным еду "с запасом" и практически не гуляют, ограничиваясь короткими прогулками или вовсе откладывая их до выходных.
Лишний вес у животных — не просто эстетическая проблема. Он может привести к:
сердечно-сосудистым заболеваниям;
мочекаменной болезни;
диабету;
проблемам с кожей и шерстью, включая дерматиты.
Ветеринары рекомендуют гулять с собакой не менее 2-3 часов в день. Это не значит, что нужно непрерывно ходить: можно разбить на несколько прогулок, добавить активные игры или пробежки. Главное — не ограничиваться "выходом на 10 минут".
Даже домашним кошкам нужна активность. Чтобы они не лежали весь день, создайте в доме "игровую зону":
приобретите многоуровневый домик;
предложите интерактивные игрушки;
играйте вместе хотя бы 15 минут в день.
Это не только убережёт от ожирения, но и сделает вашего питомца более активным и довольным.
Чтобы не навредить, исключите из рациона любимца:
сладкое и жирное;
макароны;
выпечку и мучное.
Эти продукты не предназначены для собак и кошек и могут лишь усугубить проблему.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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