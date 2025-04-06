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Из-за лени хозяев у собак появляются болезни: ветеринары бьют тревогу

1:49
Зоосфера

Мы в ответе за тех, кого приручили — и в первую очередь это касается здоровья наших домашних питомцев. К сожалению, всё чаще ветеринары сталкиваются с ожирением у животных, и основная причина — перекармливание и малоподвижный образ жизни.

Ховаварт
Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Dirk Hilberg, Blankenfelde, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ховаварт

Питомец не виноват: проблема — в людях

Как отмечают специалисты комитета ветеринарии Москвы, ожирение у собак и кошек встречается всё чаще. Одна из главных причин — удобство хозяев: устав от работы, они оставляют животным еду "с запасом" и практически не гуляют, ограничиваясь короткими прогулками или вовсе откладывая их до выходных.

Почему это опасно

Лишний вес у животных — не просто эстетическая проблема. Он может привести к:

  • сердечно-сосудистым заболеваниям;

  • мочекаменной болезни;

  • диабету;

  • проблемам с кожей и шерстью, включая дерматиты.

Что делать владельцам собак

Ветеринары рекомендуют гулять с собакой не менее 2-3 часов в день. Это не значит, что нужно непрерывно ходить: можно разбить на несколько прогулок, добавить активные игры или пробежки. Главное — не ограничиваться "выходом на 10 минут".

А если у вас кошка

Даже домашним кошкам нужна активность. Чтобы они не лежали весь день, создайте в доме "игровую зону":

  • приобретите многоуровневый домик;

  • предложите интерактивные игрушки;

  • играйте вместе хотя бы 15 минут в день.

Это не только убережёт от ожирения, но и сделает вашего питомца более активным и довольным.

Что не давать животным

Чтобы не навредить, исключите из рациона любимца:

  • сладкое и жирное;

  • макароны;

  • выпечку и мучное.

Эти продукты не предназначены для собак и кошек и могут лишь усугубить проблему.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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