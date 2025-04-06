Прорыв в квантовых вычислениях: сертификаты, созданные на истинной случайности, обеспечивают уникальную защиту

2:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Квантовые вычисления продолжают развиваться стремительными темпами, и новое достижение обещает изменить подход к цифровой безопасности.

Фото: Flickr by IBM Research, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Квантовый компьютер IBM Quantum System One

Впервые квантовый компьютер смог сгенерировать сертификаты, основанные на истинной случайности, с использованием кубитов, сплетенных между собой.

Это событие подчеркивает не только потенциал квантовых машин, но и их способности, которые ранее были недоступны даже самым мощным суперкомпьютерам. Исследование, проведенное учеными из США и Великобритании с использованием квантового компьютера на 56 кубитах от компании Quantinuum, выделяется как пример квантового превосходства. Результаты были опубликованы в журнале Nature.

Достижение особенно важно в свете растущих угроз кибербезопасности. Генерация надежных случайных чисел критически важна для обеспечения защищенного шифрования и защиты чувствительных данных от злоумышленников. Квантовые вычисления становятся важным инструментом для безопасной электронной коммуникации.

Исторически генерация случайных чисел была сложной задачей. Даже простые действия, как бросок кубиков, могут иметь предсказуемые результаты из-за определенных правил. Квантовая физика предлагает новый подход, основанный на свойствах непредсказуемых частиц, что создает истинную случайность, недоступную для суперкомпьютеров.

В эксперименте исследователи использовали протокол рандомизации, предложенный Скоттом Ааронсом и Ши-Ханом Хунгом из Техасского университета в 2018 году. Этот метод гарантирует, что сгенерированные числа действительно случайны, минимизируя влияние классической физики и максимально используя возможности квантовых систем.

Подключив квантовый компьютер Quantinuum к интернету, ученые смогли генерировать случайные числа в реальном времени. Точность эксперимента была проверена с помощью суперкомпьютеров, которые провели более миллиона триллионов операций в секунду, подтвердив истинную случайность сгенерированных чисел. Это исключает возможность использования слабых мест в системах безопасности, даже в долгосрочной перспективе, пишет olhardigital.

Уточнения

Куби́т (q-бит, кьюбит, кубит; от quantum bit) — наименьшая единица информации в квантовом компьютере (аналог бита в обычном компьютере), использующаяся для квантовых вычислений.



