Рыжие муравьи в доме? Вот чем их вывести без вреда для семьи

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С первыми тёплыми лучами солнца в домах начинают появляться незваные гости — рыжие муравьи. Особенно любят влажные и тёплые уголки: ванную, кухню, санузел. Они не гнушаются ни мусорными вёдрами, ни продуктами, ни даже ранками на коже — их привлекают запахи пота и крови.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ холодильник

Почему избавиться от них сложно

Муравьиные гнёзда скрываются в недоступных местах — под плиткой, плинтусами, между стенами. И если вы видите муравьиную тропу — это ещё не значит, что гнездо где-то рядом. Главная задача — не убить рабочих муравьёв, а уничтожить матку, которую они кормят. Только тогда колония перестанет размножаться.

Что делать

Выбираем средство: борная кислота

Это безопасный, но смертельно эффективный способ для насекомых. Действует медленно, но наверняка — через пищу и даже через поедание погибших сородичей.

Проверенные рецепты с борной кислотой

1. Мед + пивные дрожжи + борная кислота (1:4:1)

Поставьте смесь на блюдцах в местах скопления муравьёв.

2. Ватные шарики с нафталином и кислотой

Разложите в углах комнат — запах быстро отпугнёт.

3. Мед + борная кислота + рвотный камень

Намочите ткань или губку и оставьте у плинтусов.

4. Мясной фарш + борная кислота + рыбный фарш

Лепите шарики и раскладывайте по маршрутам муравьёв — они точно не устоят.

5. Яичные желтки + мёд + кислота

Скатайте шарики и разложите у тропинок.

Советы для лучших результатов:

Не увеличивайте дозу. Муравьи погибнут слишком быстро и не донесут яд до матки.

Обновляйте приманки каждые 2-3 дня.

Убирайте еду и крошки. Это лишит муравьёв альтернативных источников пищи.

Проводите уборку до и во время обработки.

Изолируйте пищу животных. Не оставляйте еду в свободном доступе.

Безопасно ли это

Борная кислота безопасна для людей и животных при разумном применении. Проглотить столько, чтобы отравиться, практически невозможно — дозы в приманках минимальны.

Профилактика:

Поддерживайте чистоту на кухне и в ванных зонах.

Не оставляйте еду на ночь.

Следите за чистотой мисок домашних животных.

Выносите мусор регулярно.

Важно: бороться с муравьями желательно всем подъездом или домом сразу. Иначе вы просто получите новых "гостей" от соседей.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.



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