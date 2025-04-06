Рыжие муравьи в доме? Вот чем их вывести без вреда для семьи

С первыми тёплыми лучами солнца в домах начинают появляться незваные гости — рыжие муравьи. Особенно любят влажные и тёплые уголки: ванную, кухню, санузел. Они не гнушаются ни мусорными вёдрами, ни продуктами, ни даже ранками на коже — их привлекают запахи пота и крови.
Муравьиные гнёзда скрываются в недоступных местах — под плиткой, плинтусами, между стенами. И если вы видите муравьиную тропу — это ещё не значит, что гнездо где-то рядом. Главная задача — не убить рабочих муравьёв, а уничтожить матку, которую они кормят. Только тогда колония перестанет размножаться.
Это безопасный, но смертельно эффективный способ для насекомых. Действует медленно, но наверняка — через пищу и даже через поедание погибших сородичей.
1. Мед + пивные дрожжи + борная кислота (1:4:1)
Поставьте смесь на блюдцах в местах скопления муравьёв.
2. Ватные шарики с нафталином и кислотой
Разложите в углах комнат — запах быстро отпугнёт.
3. Мед + борная кислота + рвотный камень
Намочите ткань или губку и оставьте у плинтусов.
4. Мясной фарш + борная кислота + рыбный фарш
Лепите шарики и раскладывайте по маршрутам муравьёв — они точно не устоят.
5. Яичные желтки + мёд + кислота
Скатайте шарики и разложите у тропинок.
Не увеличивайте дозу. Муравьи погибнут слишком быстро и не донесут яд до матки.
Обновляйте приманки каждые 2-3 дня.
Убирайте еду и крошки. Это лишит муравьёв альтернативных источников пищи.
Проводите уборку до и во время обработки.
Изолируйте пищу животных. Не оставляйте еду в свободном доступе.
Борная кислота безопасна для людей и животных при разумном применении. Проглотить столько, чтобы отравиться, практически невозможно — дозы в приманках минимальны.
Поддерживайте чистоту на кухне и в ванных зонах.
Не оставляйте еду на ночь.
Следите за чистотой мисок домашних животных.
Выносите мусор регулярно.
Важно: бороться с муравьями желательно всем подъездом или домом сразу. Иначе вы просто получите новых "гостей" от соседей.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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