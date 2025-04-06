Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страдаете от хронической усталости? Это может быть опасно: миелома не дремлет
Доллар на дне? Мир ищет безопасные валютные гавани
Прорыв в квантовых вычислениях: сертификаты, созданные на истинной случайности, обеспечивают уникальную защиту
Скандал в семье Бекхэм: братья поссорились из-за девушки
Из-за лени хозяев у собак появляются болезни: ветеринары бьют тревогу
Освежающая версия Цезаря, которая сразу затмит классику
Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе
Забыли про пятна и разводы? Мы расскажем, как сделать ваши окна идеальными без усилий
Лилии затмят розы: всего две весенние подкормки — и цветение будет роскошным

Антикор может убить кузов: водители сами ускоряют ржавчину — и даже не знают об этом

1:50
Авто

Обработка кузова антикоррозийным составом - нужная мера, особенно для подержанных машин. Однако, если подойти к этому вопросу с халатностью, можно не защитить авто, а ускорить его разрушение. Владельцы стремятся продлить срок службы кузова, но часто из-за ошибок антикор только ухудшает ситуацию.

Механик на СТО чинит машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Механик на СТО чинит машину

Прежде всего важно помнить: наносить антикор на грязную или влажную поверхность категорически нельзя. Особенно это касается арок и днища — зон, которые первыми страдают от дорожной грязи, песка и реагентов. Если защитный состав лег на загрязнённый металл, под слоем мастики начнёт стремительно развиваться скрытая коррозия.

Некоторые мастера, желая сэкономить время, не сушат машину после мойки перед нанесением антикора. Это грубая ошибка: влага, заключённая под мастикой, создаёт идеальные условия для ржавчины. Также при быстрой работе часто пропускаются важные элементы — дренажные отверстия, полости, пороги, лонжероны. В результате металл начинает гнить изнутри, незаметно для автовладельца.

Даже на новых автомобилях заводская защита не всегда идеальна. Часто антикор наносится только на швы, а остальные зоны остаются открытыми. Поэтому спустя пару лет эксплуатации уже можно заметить очаги коррозии, особенно если машина часто используется в сложных климатических условиях.

Главное - уделять внимание деталям и не спешить. Антикор должен быть нанесён на чистую, сухую и подготовленную поверхность, включая все скрытые полости. Только в этом случае он действительно защитит автомобиль, а не ускорит его старение.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Авто
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи Аудио 
Путешествие в ад: пассажиры Ocean Explorer пережили 12-метровые волны в канале Дрейка
Туризм
Путешествие в ад: пассажиры Ocean Explorer пережили 12-метровые волны в канале Дрейка Аудио 
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали
Красота и стиль
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
На Украине не осталось безопасных мест: пламенный привет французам и британцам перед турне в Киев Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Последние материалы
Из-за лени хозяев у собак появляются болезни: ветеринары бьют тревогу
Освежающая версия Цезаря, которая сразу затмит классику
Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе
Забыли про пятна и разводы? Мы расскажем, как сделать ваши окна идеальными без усилий
Лилии затмят розы: всего две весенние подкормки — и цветение будет роскошным
Эффективнее магазинного удобрения: подпитка для орхидеи из кожуры
Фитнес без изматывания: что за практика свела с ума соцсети
Луна на ладони: Почему стоит обратить внимание на новый пентхаус в Дубае
АЗС отказываются наливать бензин в канистру — причина шокирует дачников
Панкреатит, рак, язвы — чем ещё грозит спиртное системе ЖКТ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.