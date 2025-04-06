Антикор может убить кузов: водители сами ускоряют ржавчину — и даже не знают об этом

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Обработка кузова антикоррозийным составом - нужная мера, особенно для подержанных машин. Однако, если подойти к этому вопросу с халатностью, можно не защитить авто, а ускорить его разрушение. Владельцы стремятся продлить срок службы кузова, но часто из-за ошибок антикор только ухудшает ситуацию.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Механик на СТО чинит машину

Прежде всего важно помнить: наносить антикор на грязную или влажную поверхность категорически нельзя. Особенно это касается арок и днища — зон, которые первыми страдают от дорожной грязи, песка и реагентов. Если защитный состав лег на загрязнённый металл, под слоем мастики начнёт стремительно развиваться скрытая коррозия.

Некоторые мастера, желая сэкономить время, не сушат машину после мойки перед нанесением антикора. Это грубая ошибка: влага, заключённая под мастикой, создаёт идеальные условия для ржавчины. Также при быстрой работе часто пропускаются важные элементы — дренажные отверстия, полости, пороги, лонжероны. В результате металл начинает гнить изнутри, незаметно для автовладельца.

Даже на новых автомобилях заводская защита не всегда идеальна. Часто антикор наносится только на швы, а остальные зоны остаются открытыми. Поэтому спустя пару лет эксплуатации уже можно заметить очаги коррозии, особенно если машина часто используется в сложных климатических условиях.

Главное - уделять внимание деталям и не спешить. Антикор должен быть нанесён на чистую, сухую и подготовленную поверхность, включая все скрытые полости. Только в этом случае он действительно защитит автомобиль, а не ускорит его старение.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

