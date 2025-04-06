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Забудьте про сухую булку — начинка внутри делает этот кулич неприлично вкусным

3:11
Еда

Этот кулич — не просто праздничная выпечка, а настоящее лакомство с сюрпризом. Мягкое, нежное тесто и сливочная начинка делают его фаворитом на пасхальном столе.

кулич
Фото: Freepik by pressahotkey is licensed under Рublic domain
кулич

Ингредиенты (на 2 кулича)

Для теста

  • Пшеничная мука — 500 г

  • Сахар — 150 г

  • Ванильный сахар — 8 г

  • Сливочное масло (размягчённое) — 100 г

  • Сливки 10% — 250 мл

  • Яичные желтки — 4 шт.

  • Сухие дрожжи (инстантные) — 7 г

  • Соль — 1/2 ч. л. (по вкусу)

Для заварного крема

  • Молоко — 120 мл

  • Яичный желток — 1 шт.

  • Сахар — 30 г

  • Кукурузный крахмал — 9 г

  • Сливочное масло — 60 г

  • Ванильный экстракт или паста — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Готовим крем

  1. Смешайте 30 г сахара с 9 г крахмала.

  2. Вбейте 1 желток, тщательно разотрите до однородности.

  3. В 120 мл молока добавьте ваниль и подогрейте (не кипятить!).

  4. Часть горячего молока влейте в яичную смесь, перемешайте, затем перелейте обратно в сотейник.

  5. Варите на минимальном огне, постоянно помешивая, до загустения.

  6. Добавьте 60 г сливочного масла, перемешайте венчиком до однородности.

  7. Переложите крем в миску, накройте плёнкой "вконтакт" и уберите в холодильник минимум на 5 часов.

Шаг 2. Готовим тесто

  1. Подогрейте 250 мл сливок. Яйца и масло достаньте заранее — они должны быть тёплыми.

  2. В миске соедините 500 г просеянной муки, 7 г сухих дрожжей, 150 г сахара, 8 г ванильного сахара и соль.

  3. В центре сделайте углубление, влейте 4 желтка, сливки и добавьте 100 г мягкого масла.

  4. Замесите тесто (в миксере — около 10 минут, вручную — 15-20). Оно должно получиться гладким и мягким.

  5. Накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1,5-2 часа. Тесто должно увеличиться в 2 раза.

Шаг 3. Формовка и выпечка

  1. Разделите тесто на 2-3 части, сформируйте шарики, переложите в формы (например, 11x9 см).

  2. Накройте и оставьте на расстойку на 40 минут.

  3. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте 30-40 минут до румяной корочки.

  4. Полностью остудите куличи.

Шаг 4. Наполняем и украшаем

  1. У каждого кулича аккуратно срежьте верхушку.

  2. Выньте часть мякиша, оставив "стенки".

  3. Заполните кремом, прикройте "крышечкой".

  4. Украсьте по желанию — глазурью, посыпкой, шоколадом.

Нежный крем внутри, румяная корочка снаружи — этот кулич точно не залежится на тарелке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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