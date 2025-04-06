Забудьте про сухую булку — начинка внутри делает этот кулич неприлично вкусным

Этот кулич — не просто праздничная выпечка, а настоящее лакомство с сюрпризом. Мягкое, нежное тесто и сливочная начинка делают его фаворитом на пасхальном столе.
Пшеничная мука — 500 г
Сахар — 150 г
Ванильный сахар — 8 г
Сливочное масло (размягчённое) — 100 г
Сливки 10% — 250 мл
Яичные желтки — 4 шт.
Сухие дрожжи (инстантные) — 7 г
Соль — 1/2 ч. л. (по вкусу)
Молоко — 120 мл
Яичный желток — 1 шт.
Сахар — 30 г
Кукурузный крахмал — 9 г
Сливочное масло — 60 г
Ванильный экстракт или паста — по вкусу
Смешайте 30 г сахара с 9 г крахмала.
Вбейте 1 желток, тщательно разотрите до однородности.
В 120 мл молока добавьте ваниль и подогрейте (не кипятить!).
Часть горячего молока влейте в яичную смесь, перемешайте, затем перелейте обратно в сотейник.
Варите на минимальном огне, постоянно помешивая, до загустения.
Добавьте 60 г сливочного масла, перемешайте венчиком до однородности.
Переложите крем в миску, накройте плёнкой "вконтакт" и уберите в холодильник минимум на 5 часов.
Подогрейте 250 мл сливок. Яйца и масло достаньте заранее — они должны быть тёплыми.
В миске соедините 500 г просеянной муки, 7 г сухих дрожжей, 150 г сахара, 8 г ванильного сахара и соль.
В центре сделайте углубление, влейте 4 желтка, сливки и добавьте 100 г мягкого масла.
Замесите тесто (в миксере — около 10 минут, вручную — 15-20). Оно должно получиться гладким и мягким.
Накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1,5-2 часа. Тесто должно увеличиться в 2 раза.
Разделите тесто на 2-3 части, сформируйте шарики, переложите в формы (например, 11x9 см).
Накройте и оставьте на расстойку на 40 минут.
Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте 30-40 минут до румяной корочки.
Полностью остудите куличи.
У каждого кулича аккуратно срежьте верхушку.
Выньте часть мякиша, оставив "стенки".
Заполните кремом, прикройте "крышечкой".
Украсьте по желанию — глазурью, посыпкой, шоколадом.
Нежный крем внутри, румяная корочка снаружи — этот кулич точно не залежится на тарелке.
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