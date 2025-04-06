Забудьте про сухую булку — начинка внутри делает этот кулич неприлично вкусным

3:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот кулич — не просто праздничная выпечка, а настоящее лакомство с сюрпризом. Мягкое, нежное тесто и сливочная начинка делают его фаворитом на пасхальном столе.

Фото: Freepik by pressahotkey is licensed under Рublic domain кулич

Ингредиенты (на 2 кулича)

Для теста

Пшеничная мука — 500 г

Сахар — 150 г

Ванильный сахар — 8 г

Сливочное масло (размягчённое) — 100 г

Сливки 10% — 250 мл

Яичные желтки — 4 шт.

Сухие дрожжи (инстантные) — 7 г

Соль — 1/2 ч. л. (по вкусу)

Для заварного крема

Молоко — 120 мл

Яичный желток — 1 шт.

Сахар — 30 г

Кукурузный крахмал — 9 г

Сливочное масло — 60 г

Ванильный экстракт или паста — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Готовим крем

Смешайте 30 г сахара с 9 г крахмала. Вбейте 1 желток, тщательно разотрите до однородности. В 120 мл молока добавьте ваниль и подогрейте (не кипятить!). Часть горячего молока влейте в яичную смесь, перемешайте, затем перелейте обратно в сотейник. Варите на минимальном огне, постоянно помешивая, до загустения. Добавьте 60 г сливочного масла, перемешайте венчиком до однородности. Переложите крем в миску, накройте плёнкой "вконтакт" и уберите в холодильник минимум на 5 часов.

Шаг 2. Готовим тесто

Подогрейте 250 мл сливок. Яйца и масло достаньте заранее — они должны быть тёплыми. В миске соедините 500 г просеянной муки, 7 г сухих дрожжей, 150 г сахара, 8 г ванильного сахара и соль. В центре сделайте углубление, влейте 4 желтка, сливки и добавьте 100 г мягкого масла. Замесите тесто (в миксере — около 10 минут, вручную — 15-20). Оно должно получиться гладким и мягким. Накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1,5-2 часа. Тесто должно увеличиться в 2 раза.

Шаг 3. Формовка и выпечка

Разделите тесто на 2-3 части, сформируйте шарики, переложите в формы (например, 11x9 см). Накройте и оставьте на расстойку на 40 минут. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте 30-40 минут до румяной корочки. Полностью остудите куличи.

Шаг 4. Наполняем и украшаем

У каждого кулича аккуратно срежьте верхушку. Выньте часть мякиша, оставив "стенки". Заполните кремом, прикройте "крышечкой". Украсьте по желанию — глазурью, посыпкой, шоколадом.

Нежный крем внутри, румяная корочка снаружи — этот кулич точно не залежится на тарелке.