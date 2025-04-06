Страдаете от хронической усталости? Это может быть опасно: миелома не дремлет

Анализ крови — ключевой этап в выявлении миеломы. Об этом сообщил гематолог Константин Митраков из Скандинавского Центра Здоровья подчеркнул, что регулярное обследование крови помогает обнаружить заболевание на ранних стадиях.
По словам эксперта, врачи обращают внимание на парапротеины, низкий уровень альбумина, анемию или снижение лейкоцитов. Рекомендуется сдавать общий и биохимический анализы крови, а также делать электрофорез сыворотки каждые полгода.
"Одна из главных опасностей при диагностике миеломы — отсутствие специфических симптомов. И такая "смазанная" картина может приводить к тому, что пациент списывает возникновение на другие диагнозы", — сказал Митраков.
Миелома может маскироваться под другие заболевания из-за неспецифических симптомов, таких как общая слабость, усталость, боли в костях и проявления артрита. Это приводит к тому, что болезнь долгое время остается незамеченной, а пациенты лечат только симптомы, не подозревая о возможной миеломе, пояснил врач.
Для точной диагностики миеломы применяются специфические методы, такие как электрофорез и биопсия. Однако эти процедуры не всегда входят в стандартный план регулярных обследований, что затрудняет раннюю диагностику, пишет Газета.Ru.
Если вы испытываете тревожные симптомы, такие как ночные боли в костях, анемия, устойчивая к лечению препаратами железа, повышенная жажда, тошнота, запоры (признаки гиперкальциемии) или увеличение уровня креатинина без видимых причин, необходимо срочно обратиться к врачу. Раннее обнаружение миеломы значительно увеличивает шансы на успешное лечение. На первой стадии пятилетняя выживаемость может достигать 80%. Современные методы терапии позволяют продлить жизнь пациентов и достичь длительной ремиссии.
Миеломная болезнь множественная миелома, генерализованная плазмоцитома или болезнь Рустицкого-Калера — злокачественная опухоль из плазматических клеток (дифференцированных B-лимфоцитов, продуцирующих антитела), заболевание системы крови, относящееся к парапротеинемическим лейкозам.
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