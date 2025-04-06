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Страдаете от хронической усталости? Это может быть опасно: миелома не дремлет

2:05
Здоровье

Анализ крови — ключевой этап в выявлении миеломы. Об этом сообщил гематолог Константин Митраков из Скандинавского Центра Здоровья подчеркнул, что регулярное обследование крови помогает обнаружить заболевание на ранних стадиях.

Девушка спит
Фото: https://www.freepik.com
Девушка спит

По словам эксперта, врачи обращают внимание на парапротеины, низкий уровень альбумина, анемию или снижение лейкоцитов. Рекомендуется сдавать общий и биохимический анализы крови, а также делать электрофорез сыворотки каждые полгода.

"Одна из главных опасностей при диагностике миеломы — отсутствие специфических симптомов. И такая "смазанная" картина может приводить к тому, что пациент списывает возникновение на другие диагнозы", — сказал Митраков.

Миелома может маскироваться под другие заболевания из-за неспецифических симптомов, таких как общая слабость, усталость, боли в костях и проявления артрита. Это приводит к тому, что болезнь долгое время остается незамеченной, а пациенты лечат только симптомы, не подозревая о возможной миеломе, пояснил врач.

Для точной диагностики миеломы применяются специфические методы, такие как электрофорез и биопсия. Однако эти процедуры не всегда входят в стандартный план регулярных обследований, что затрудняет раннюю диагностику, пишет Газета.Ru.

Если вы испытываете тревожные симптомы, такие как ночные боли в костях, анемия, устойчивая к лечению препаратами железа, повышенная жажда, тошнота, запоры (признаки гиперкальциемии) или увеличение уровня креатинина без видимых причин, необходимо срочно обратиться к врачу. Раннее обнаружение миеломы значительно увеличивает шансы на успешное лечение. На первой стадии пятилетняя выживаемость может достигать 80%. Современные методы терапии позволяют продлить жизнь пациентов и достичь длительной ремиссии.

Уточнения

Миеломная болезнь множественная миелома, генерализованная плазмоцитома или болезнь Рустицкого-Калера — злокачественная опухоль из плазматических клеток (дифференцированных B-лимфоцитов, продуцирующих антитела), заболевание системы крови, относящееся к парапротеинемическим лейкозам. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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