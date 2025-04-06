Скандал в семье Бекхэм: братья поссорились из-за девушки

1:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пока Дэвид и Виктория Бекхэм наслаждаются статусом одной из самых крепких и стильных пар британского шоу-бизнеса, внутри их семьи, похоже, назревает серьёзный конфликт. В центре внимания оказались старшие сыновья — Бруклин и Ромео, и, как ни удивительно, причиной ссоры стала девушка.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Waqar A Majid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дэвид Бекхэм

По информации, поступившей от близкого к семье источника, напряжённость возникла после того, как Ромео начал встречаться с Ким Тернбулл - моделью, с которой ранее был роман у Бруклина. Их отношения, хоть и остались в прошлом, всё же, по словам инсайдеров, оставили после себя "неразрешённые эмоции".

"Ким использовала Бруклина, чтобы сблизиться с Ромео. Это настоящая драма, которая сильно повлияла на атмосферу в семье", — утверждает источник.

Говорят, что ситуация обострилась до такой степени, что Бруклин и его жена, актриса Никола Пельтц, отказались приходить на недавнее семейное празднование юбилея Дэвида Бекхэма. Пара прямо заявила, что не желает находиться рядом с Ким. Их отсутствие стало заметным — поклонники тут же начали задаваться вопросами, куда исчезли "главные герои Instagram-саги" Бекхэмов.

Сам Дэвид, как сообщается, пытается уладить ситуацию, не вынося семейные разногласия в публичное поле, но близкие семьи уверяют: отношения между братьями сейчас "на нуле".

Пока Ромео продолжает встречаться с Ким, а Бруклин — демонстрировать холодное отчуждение, поклонники гадают, сможет ли семья Бекхэм преодолеть этот кризис, или же перед нами первая серьёзная трещина в, казалось бы, идеальной династии.

Уточнения

Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм (Бе́кем; англ. David Robert Joseph Beckham, английское произношение: [ˈdeɪvɪd ˈrɒbət ˈdʒəʊzəf ˈbɛkəm]; родился 2 мая 1975, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника.



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