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Освежающая версия Цезаря, которая сразу затмит классику

2:02
Еда

Обычный "Цезарь"? Слишком предсказуемо. А вот версия с пекинской капустой — уже интрига! Этот салат сохраняет всё, за что мы любим классику: нежную курицу, ароматный соус, сухарики и сыр. Но вместо привычного ромен-салата — свежая, сочная и хрустящая пекинка. Она делает блюдо ярче и легче, добавляя текстуру и свежесть.

Салат Цезарь
Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат Цезарь

Что понадобится (на 1 порцию):

  • Куриное мясо (варёное или запечённое) — 150 г

  • Пекинская капуста — 100 г

  • Помидор — 1 шт.

  • Белый хлеб — 100 г

  • Пармезан — 50 г

  • Майонез — 4 ст. л.

  • Сметана — 2 ст. л.

  • Зелень петрушки

  • Лимонный сок — несколько капель

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Оливковое масло — по вкусу

  • Итальянские травы, соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Готовим соус:
Смешайте в блендере чеснок, петрушку, сметану, майонез и немного лимонного сока. Соус получится насыщенным и свежим, с лёгким пикантным послевкусием.

2. Подготовка овощей и мяса:
Пекинскую капусту нарежьте кубиками, предварительно удалив кочерыжку. Помидор порежьте так же. Курицу измельчите — крупно или мелко, как любите.

3. Хрустящие сухарики:
Белый хлеб порежьте кубиками, обваляйте в смеси оливкового масла, выжатого чеснока, соли, перца и итальянских трав. Подсушите в духовке до румяной корочки. Пармезан натрите на тёрке.

4. Сборка салата:
Выложите в миску капусту, курицу и помидоры. Перемешайте, переложите на тарелку, сверху посыпьте сухариками, полейте соусом и сразу подавайте. Пока капуста хрустит, а сухарики не размокли — самое время наслаждаться!

Уточнения

"Цезарь" - овощной салат. Популярное блюдо американской кухни (иногда относят к мексиканской или итальянской кухне).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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