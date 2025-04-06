Освежающая версия Цезаря, которая сразу затмит классику

Обычный "Цезарь"? Слишком предсказуемо. А вот версия с пекинской капустой — уже интрига! Этот салат сохраняет всё, за что мы любим классику: нежную курицу, ароматный соус, сухарики и сыр. Но вместо привычного ромен-салата — свежая, сочная и хрустящая пекинка. Она делает блюдо ярче и легче, добавляя текстуру и свежесть.
Куриное мясо (варёное или запечённое) — 150 г
Пекинская капуста — 100 г
Помидор — 1 шт.
Белый хлеб — 100 г
Пармезан — 50 г
Майонез — 4 ст. л.
Сметана — 2 ст. л.
Зелень петрушки
Лимонный сок — несколько капель
Чеснок — 3 зубчика
Оливковое масло — по вкусу
Итальянские травы, соль, перец — по вкусу
1. Готовим соус:
Смешайте в блендере чеснок, петрушку, сметану, майонез и немного лимонного сока. Соус получится насыщенным и свежим, с лёгким пикантным послевкусием.
2. Подготовка овощей и мяса:
Пекинскую капусту нарежьте кубиками, предварительно удалив кочерыжку. Помидор порежьте так же. Курицу измельчите — крупно или мелко, как любите.
3. Хрустящие сухарики:
Белый хлеб порежьте кубиками, обваляйте в смеси оливкового масла, выжатого чеснока, соли, перца и итальянских трав. Подсушите в духовке до румяной корочки. Пармезан натрите на тёрке.
4. Сборка салата:
Выложите в миску капусту, курицу и помидоры. Перемешайте, переложите на тарелку, сверху посыпьте сухариками, полейте соусом и сразу подавайте. Пока капуста хрустит, а сухарики не размокли — самое время наслаждаться!
"Цезарь" - овощной салат. Популярное блюдо американской кухни (иногда относят к мексиканской или итальянской кухне).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.