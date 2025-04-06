Доллар на дне? Мир ищет безопасные валютные гавани

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Европейские валютные рынки в четверг пережили серьезные изменения: доллар США ослаб по отношению к евро, а безопасные валюты, такие как японская иена и швейцарский франк улучшили позиции.

Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Долларовая купюра

Британский фунт также укрепился против доллара, продолжая свой восходящий тренд с начала 2025 года. 3 апреля доллар достиг шестимесячного минимума по отношению к евро — теперь евро стоит 1,1145 долларов.

Аналитики связывают это падение доллара с вероятностью рецессии в США и ростом инфляции. Ипек Озкардеская из Swissquote Bank отметила, что не только компании столкнутся с увеличением издержек из-за тарифов, но и их доходы пострадают от ответных мер. Ожидания о том, что экономика США ослабнет быстрее, чем другие, также влияют на доллар.

Артур де Бонневиль из Edmond de Rothschild AM подчеркнул, что эскалация тарифов вызывает опасения по поводу рецессии, что окажет еще большее давление на доллар. Петер ван дер Велле из Robeco отметил, что трейдеры быстро поняли, что тарифы могут негативно сказаться на американской экономике.

Старший экономист Morningstar Престон Кэлдуэлл охарактеризовал тарифы как "самонанесенное экономическое бедствие для США". В ответ на тарифы, 2 апреля Европейский Союз объявил о возможных мерах поддержки, если переговоры не дадут результата.

Луиджи Де Беллис из EQUITA отметил, что укрепление евро может продолжиться, так как глобальные инвесторы переориентируются на Европу, где наблюдаются росты фондовых рынков.

Главный экономист J. Safra Sarasin Карстен Юниус добавил, что неравномерные тарифы могут изменить динамику валютных рынков и снизить спрос на иностранные валюты.

Бридж Кхурана из Wellington Management также отметил, что тарифы могут изменить потоки капитала в глобальной финансовой системе, пишет morningstar.

Уточнения

Капита́л (от лат. capitalis «главный, основной», от корня caput — «голова, единица, штука», в значении счета скота по головам) — это широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага — здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).



