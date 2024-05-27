Янковский отреагировал на слухи о возможных съемках российской версии сериала "Сверхъестественное" с его участием

Актер Иван Янковский заявил, что ничего не слышал про съёмки российского аналога американского сериала "Сверхъестественное". Его слова приводит RTVI.
Артист уточнил у журналистов, откуда появилась такая информация.
"Я не знаю. Я такого не слышал", — подчеркнул он.
В Сети появились слухи о том, что телеканал ТНТ планирует выпустить российскую адаптацию "Сверхъестественного", а главных ролях снять Ивана Янковского и Никиту Кологривого.
Сериал рассказывает историю двух братьев, которые занимаются охотой на сверхъестественных существ.
Ранее стало известно, куда собирается поступать после школы дочь Юлии Началовой.
Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.