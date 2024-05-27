Янковский отреагировал на слухи о возможных съемках российской версии сериала "Сверхъестественное" с его участием

Янковский заявил, что не слышал о съёмках российского аналога "Сверхъестественного"

Актер Иван Янковский заявил, что ничего не слышал про съёмки российского аналога американского сериала "Сверхъестественное". Его слова приводит RTVI.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

Артист уточнил у журналистов, откуда появилась такая информация.

"Я не знаю. Я такого не слышал", — подчеркнул он.

В Сети появились слухи о том, что телеканал ТНТ планирует выпустить российскую адаптацию "Сверхъестественного", а главных ролях снять Ивана Янковского и Никиту Кологривого.

Сериал рассказывает историю двух братьев, которые занимаются охотой на сверхъестественных существ.

Ранее стало известно, куда собирается поступать после школы дочь Юлии Началовой.