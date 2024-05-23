Звезда Comedy Woman считает, что россияне малограмотные

Юмористка Наталья Медведева считает образование важным и нужным всем людям

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юмористка и бывший резидент Comedy Woman Наталья Медведева в беседе с NEWS.RU заявила, что учиться и получать образование следует не только молодежи, но и взрослым во всех странах мира.

Фото: youtube.com by канал PROжизнь is licensed under public domain

В рамках церемонии вручения премии "Дай пять" артистка заверила, что образования не хватает не только подрастающему поколению.

"Всем нужно образовываться, всем нужно искать свои интересы и обучаться. Дети, подростки и молодежь — это не исключение, — подчеркнула Медведева.

Не так давно певец Прохор Шаляпин заявил, что молодёжь пытается компенсировать недостаток образования за счет харизмы.

Ранее актер Олег Алмазов отреагировал на слухи о романе с певицей Татьяной Булановой.