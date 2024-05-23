Звезда Comedy Woman считает, что россияне малограмотные

Юмористка и бывший резидент Comedy Woman Наталья Медведева в беседе с NEWS.RU заявила, что учиться и получать образование следует не только молодежи, но и взрослым во всех странах мира.
В рамках церемонии вручения премии "Дай пять" артистка заверила, что образования не хватает не только подрастающему поколению.
"Всем нужно образовываться, всем нужно искать свои интересы и обучаться. Дети, подростки и молодежь — это не исключение, — подчеркнула Медведева.
Не так давно певец Прохор Шаляпин заявил, что молодёжь пытается компенсировать недостаток образования за счет харизмы.
Ранее актер Олег Алмазов отреагировал на слухи о романе с певицей Татьяной Булановой.
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.