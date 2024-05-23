Стало известно, почему поклонники считают, что Татьяна Буланова и Олег Алмазов любовники

Актер Олег Алмазов в беседе с порталом "Страсти" заявил, что их с певицей Татьяной Булановой связывает исключительно дружба. Так он отреагировал на слухи об их возможном романе.
Олег Алмазов и Татьяна Буланова сыграли любовников в картине "Синдром отложенного счастья", из-за чего в Сети их заподозрили в романтических отношениях.
"Я восхищаюсь ей как человеком, как женщиной, как певицей. Она потрясающая, добрая. Буланова из тех людей, которые делают мир ярче", — поделился актер.
Алмазов заверил, что возникающие слухи вызывают лишь улыбку. Артист боготворит свою коллегу.
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