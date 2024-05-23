Стало известно, кто стал следующей девушкой ЮрКисса после Люси Чеботиной

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ЮрКисс вышел в свет с Mia Boyka после объявления о расставании с Люсей Чеботиной

0:51
Шоу-бизнес

Музыкант Юрий Киселёв появился на дорожке Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV вместе с певицей Mia Boyko.

ЮрКисс вышел в свет с Mia Boyka после объявления о расставании с Люсей Чеботиной
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Известно, что молодая исполнительница подписала контракт с лейблом ЮрКисса, однако в связи с их совместным выходом их заподозрили в романе. При этом артист не так давно сообщил, что его отношения с певицей Люсей Чеботиной закончились, и они больше не общаются.

В рамках светского мероприятия ЮрКисс и Mia Boyka представили новую песню "Не перестану верить в любовь".

Певица Mia Boyka ушла от бывшего продюсера Александра Тарасова, известного как T-Killah со скандалом. В настоящее время конфликт удалось урегулировать.

Ранее Ксению Собчак в Каннах позвали на вечеринку Деми Мур.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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