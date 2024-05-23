"Она мечтала жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами": Собчак похвасталась приглашением на вечеринку в Каннах

Улетевшую в Канны Ксению Собчак пригласили на вечеринку Деми Мур

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак получила приглашение на вечеринку голливудской актрисы Деми Мур в рамках Каннского кинофестиваля. В Telegram-канале телеведущая показала именной пригласительный билет.

Фото: Telegram by Личный канал Ксении Собчак в Телеграм is licensed under public domain

В подписи к снимку Собчак призналась, что это мероприятие было для нее самым желанным.

"В этом году Amfar хостить будет не Шэрон Стоун (это было в свое время великолепно, но после ареста Вайнштейна многое изменилось), а Деми Мур", — написала журналистка.

Ксения Собчак отправилась на Каннский кинофестиваль спустя два года отсутствия. Она решила добраться до пункта назначения на вертолете, чтобы избежать пробок на дороге.

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