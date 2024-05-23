Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВЦИОМ: большинство россиян стараются соблюдать ЗОЖ
В Китае начали борьбу с пропагандой роскоши
В США, в Айове прошёл мощный ураган
Юмористка Наталья Медведева считает образование важным и нужным всем людям
Актер Алмазов назвал глупостями появляющиеся слухи о романе с Булановой
Генерал Ахмедов снят с должности командующего 20-й армией
ЮрКисс вышел в свет с Mia Boyka после объявления о расставании с Люсей Чеботиной
Названы автомобили, которые в России сложнее всего застраховать по каско
Китай жёстко пригрозил Японии за вмешательство в Тайваньский вопрос
"Она мечтала жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами": Собчак похвасталась приглашением на вечеринку в Каннах

Улетевшую в Канны Ксению Собчак пригласили на вечеринку Деми Мур

0:48
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак получила приглашение на вечеринку голливудской актрисы Деми Мур в рамках Каннского кинофестиваля. В Telegram-канале телеведущая показала именной пригласительный билет.

Улетевшую в Канны Ксению Собчак пригласили на вечеринку Деми Мур
Фото: Telegram by Личный канал Ксении Собчак в Телеграм is licensed under public domain

В подписи к снимку Собчак призналась, что это мероприятие было для нее самым желанным.

"В этом году Amfar хостить будет не Шэрон Стоун (это было в свое время великолепно, но после ареста Вайнштейна многое изменилось), а Деми Мур", — написала журналистка.

Ксения Собчак отправилась на Каннский кинофестиваль спустя два года отсутствия. Она решила добраться до пункта назначения на вертолете, чтобы избежать пробок на дороге.

Ранее Бритни Спирс абсолютно голая искупалась в море

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Чем полить рассаду томатов после пересадки в теплицу или открытый грунт?
Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Никому не нужные солдаты. Зеленский не хочет обменов военнопленными Дмитрий Плотников РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
После покупки петунии нужно обязательно сделать это: растения быстро пойдёт в рост
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Последние материалы
Юмористка Наталья Медведева считает образование важным и нужным всем людям
В США, в Айове прошёл мощный ураган
Актер Алмазов назвал глупостями появляющиеся слухи о романе с Булановой
Генерал Ахмедов снят с должности командующего 20-й армией
ЮрКисс вышел в свет с Mia Boyka после объявления о расставании с Люсей Чеботиной
Названы автомобили, которые в России сложнее всего застраховать по каско
Улетевшую в Канны Ксению Собчак пригласили на вечеринку Деми Мур
Китай жёстко пригрозил Японии за вмешательство в Тайваньский вопрос
Смузи из брокколи и огурца: детокс-напиток
Певица Бритни Спирс абсолютно голая искупалась в море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников