"Она мечтала жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами": Собчак похвасталась приглашением на вечеринку в Каннах

Журналистка Ксения Собчак получила приглашение на вечеринку голливудской актрисы Деми Мур в рамках Каннского кинофестиваля. В Telegram-канале телеведущая показала именной пригласительный билет.
В подписи к снимку Собчак призналась, что это мероприятие было для нее самым желанным.
"В этом году Amfar хостить будет не Шэрон Стоун (это было в свое время великолепно, но после ареста Вайнштейна многое изменилось), а Деми Мур", — написала журналистка.
Ксения Собчак отправилась на Каннский кинофестиваль спустя два года отсутствия. Она решила добраться до пункта назначения на вертолете, чтобы избежать пробок на дороге.
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