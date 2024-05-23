"Привет моей попке": полностью голая Бритни Спирс опубликовала видео с пляжа

Американская поп-певица Бритни Спирс в блоге выложила ролик, на котором предстала абсолютно голой. Она позировала на мелководье в море, надев только солнцезащитные очки и цепочку.
При этом исполнительница не стеснялась демонстрировать свое нагое тело. Спирс отметила, что хочет сделать инъекции в пятую точку.
В апреле Бритни Спирс рассказывала, что обожает нудистские пляжи и купание голышом.
Поклонники артистки в связи с ее последними публикациями всё чаще задумываются о том, что снятие опеки отца было не самым правильным решением для Спирс.
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