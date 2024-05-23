"Привет моей попке": полностью голая Бритни Спирс опубликовала видео с пляжа

Певица Бритни Спирс абсолютно голая искупалась в море

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская поп-певица Бритни Спирс в блоге выложила ролик, на котором предстала абсолютно голой. Она позировала на мелководье в море, надев только солнцезащитные очки и цепочку.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Бритни Спирс в Инстаграм is licensed under public domain

При этом исполнительница не стеснялась демонстрировать свое нагое тело. Спирс отметила, что хочет сделать инъекции в пятую точку.

В апреле Бритни Спирс рассказывала, что обожает нудистские пляжи и купание голышом.

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