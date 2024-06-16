Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не хотите часто мыть машину: выберите автомобиль именно такого цвета
Владелец кафе в Таиланде задержан за незаконное хранение кораллов
Трейлер ремейка "Носферату" с Биллом Скарсгардом готов к выпуску
В Минэнерго назвали причину умеренного роста цен на АЗС
Как приготовить освежающий имбирный суп
О реабилитации нацизма на "мирном саммите" по Украине
Пять малоизвестных правил о пилинге, которые вам стоит узнать
Основы страхования в сфере туризма
Секреты выращивания пышных роз: эти ошибки важно не допускать
Политолог Марков подвёл итог саммиту в Бюргенштоке

Политолог Марков выделил группы стран глобального Юга по их решениям на конференции

1:43
Мир

Прокремелёвский политолог Сергей Марков в своём телеграмм-канале "Логика Маркова" подвёл итог саммиту в Бюргенштоке, выделив ключевые группы стран глобального Юга по украинскому вопросу. 

Политолог Марков выделил группы стран глобального Юга по их решениям на конференции
Фото: flickr.com by Mehr Demokratie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По итогам конференции в Швейцарии, посвящённой украинскому кризису, Глобальный Юг разделился на три группы. В каждой из них были представлены страны, имеющие разные взгляды на ситуацию и стремящиеся занять определённую позицию в отношении конфликта.

1. Первая группа состояла из стран, которые не приехали на конференцию. Они не боятся конфликта с Западом и включают в себя такие государства, как Китай, Пакистан, Иран, Азербайджан, Индонезия, Египет, Узбекистан, Казахстан и большинство стран Африки.

2. Вторая группа состояла из стран, которые приехали на конференцию, но не подписали антироссийскую декларацию. Они хотели бы избежать конфликта с Западом, но при этом не желают подчиняться ему. В эту группу вошли Индия, ЮАР, КСА, ОАЭ, Мексика и Бразилия.

3. Третья группа состояла из стран, готовых отдать часть своего суверенитета Западу. Среди значимых стран, входящих в эту группу, можно выделить членов НАТО Турцию и её младших союзников, таких как Аргентина и Сербия.

Этот раскол среди стран Глобального Юга подтверждает реальность: если Коллективный Запад является очень консолидированным, то Глобальный Юг представляет собой аморфную массу, не способную действовать как единое целое в качестве политического субъекта.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Почему в июне нужно вносить соль под лук?
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Масляные обработки - эффективное и безопасное средство от колорадского жука
Подкармливаем кабачки в июне: эти 2 средства зарядят их на обильный урожай
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Последние материалы
В Минэнерго назвали причину умеренного роста цен на АЗС
Как приготовить освежающий имбирный суп
О реабилитации нацизма на "мирном саммите" по Украине
Пять малоизвестных правил о пилинге, которые вам стоит узнать
Конференция в Швейцарии по Украине завершилась консолидацией стран БРИКС
Основы страхования в сфере туризма
Секреты выращивания пышных роз: эти ошибки важно не допускать
Колесников признался, что будет смотреть соревнования по плаванию на ОИ-2024
Ветврачи назвали симптомы теплового удара у домашнего животного
Митя Фомин рассказал о покупке новой квартиры на музыкальной премии "МУЗ-ТВ 2024"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников