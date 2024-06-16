Политолог Марков подвёл итог саммиту в Бюргенштоке

Политолог Марков выделил группы стран глобального Юга по их решениям на конференции

1:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Прокремелёвский политолог Сергей Марков в своём телеграмм-канале "Логика Маркова" подвёл итог саммиту в Бюргенштоке, выделив ключевые группы стран глобального Юга по украинскому вопросу.

Фото: flickr.com by Mehr Demokratie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По итогам конференции в Швейцарии, посвящённой украинскому кризису, Глобальный Юг разделился на три группы. В каждой из них были представлены страны, имеющие разные взгляды на ситуацию и стремящиеся занять определённую позицию в отношении конфликта.

1. Первая группа состояла из стран, которые не приехали на конференцию. Они не боятся конфликта с Западом и включают в себя такие государства, как Китай, Пакистан, Иран, Азербайджан, Индонезия, Египет, Узбекистан, Казахстан и большинство стран Африки.

2. Вторая группа состояла из стран, которые приехали на конференцию, но не подписали антироссийскую декларацию. Они хотели бы избежать конфликта с Западом, но при этом не желают подчиняться ему. В эту группу вошли Индия, ЮАР, КСА, ОАЭ, Мексика и Бразилия.

3. Третья группа состояла из стран, готовых отдать часть своего суверенитета Западу. Среди значимых стран, входящих в эту группу, можно выделить членов НАТО Турцию и её младших союзников, таких как Аргентина и Сербия.

Этот раскол среди стран Глобального Юга подтверждает реальность: если Коллективный Запад является очень консолидированным, то Глобальный Юг представляет собой аморфную массу, не способную действовать как единое целое в качестве политического субъекта.