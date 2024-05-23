"Чудо в перьях": Виктория Боня неожиданно получила комплимент от топ-модели в Каннах

Светская львица Виктория Боня прилетела в Канны на кинофестиваль, где ей во время мероприятия сделала комплимент мировая модель Белла Хадид.
В блоге Боня призналась, что услышала слова "Ты красивая" от звезды подиумов и пришла в неописуемый восторг.
При этом Белла Хадиди спешила на вечернюю премьеру десятого дня киносмотра — фильма Жиля Леллуша "Разбитые сердца". Для выхода она выбрала винтажное платье Versace 2001 года.
Поклонники Виктории Бони не оценили комплимента от Хадид, так как считают, что она говорит это всем подряд.
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