"Чудо в перьях": Виктория Боня неожиданно получила комплимент от топ-модели в Каннах

Мировая модель Белла Хадид сделала комплимент Виктории Боне в Каннах

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Светская львица Виктория Боня прилетела в Канны на кинофестиваль, где ей во время мероприятия сделала комплимент мировая модель Белла Хадид.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Виктории Бони в Инстаграм is licensed under public domain

В блоге Боня призналась, что услышала слова "Ты красивая" от звезды подиумов и пришла в неописуемый восторг.

При этом Белла Хадиди спешила на вечернюю премьеру десятого дня киносмотра — фильма Жиля Леллуша "Разбитые сердца". Для выхода она выбрала винтажное платье Versace 2001 года.

Поклонники Виктории Бони не оценили комплимента от Хадид, так как считают, что она говорит это всем подряд.

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