Западные страны не выполнили своих обещаний: Киев получил на 100 млрд долларов меньше запланированного

Запад выделил Украине на 100 млрд долларов меньше, чем обещал

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные страны выделили Украине на 100 миллиардов долларов меньше помощи, чем изначально обещали.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно анализу данных Кильского института мировой экономики, к апрелю обещанная помощь составила 318,5 миллиарда долларов, однако Украина получила только 206,1 миллиарда, что создало дефицит в финансировании на 112,5 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Основная недостача наблюдается в финансовой поддержке, где было обещано 146,5 миллиарда долларов, но предоставлено только 82,1 миллиарда, что на 64,4 миллиарда меньше. Разрыв в военной помощи составил 41,7 миллиарда долларов, с фактически полученными 108,3 миллиарда. На гуманитарные нужды было выделено 15,6 миллиарда долларов, что на 6,4 миллиарда меньше обещанного.