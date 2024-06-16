Западные страны выделили Украине на 100 миллиардов долларов меньше помощи, чем изначально обещали.
Согласно анализу данных Кильского института мировой экономики, к апрелю обещанная помощь составила 318,5 миллиарда долларов, однако Украина получила только 206,1 миллиарда, что создало дефицит в финансировании на 112,5 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Основная недостача наблюдается в финансовой поддержке, где было обещано 146,5 миллиарда долларов, но предоставлено только 82,1 миллиарда, что на 64,4 миллиарда меньше. Разрыв в военной помощи составил 41,7 миллиарда долларов, с фактически полученными 108,3 миллиарда. На гуманитарные нужды было выделено 15,6 миллиарда долларов, что на 6,4 миллиарда меньше обещанного.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.