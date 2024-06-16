Компания Dark Systems создала защитный шлем для песиков

Киберпанк для песиков: Представлен защитный шлем для рабочих собак

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Шлем K9 от Dark Systems, изготовленный DarkFighter, предназначен для рабочих собак, но также может послужить отличной защитой даже для вашего питомца, если вы решите преобразить вашу домашнюю сторожевую собачку в более внушительного охранника.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Шлем разработан в модульном и легком стиле, он хорошо совместим с ранее выпущенными Dark Systems системами.

Основой K9 является полимерный шлем с широкими очками для защиты глаз пса от пыли и лазерного излучения. В шлеме предусмотрены стандартные точки крепления различных устройств, от динамиков и камер до мигалок и фонарей. Кроме того, обеспечена защита слуха от острых звуков и использование радиоприемников для передачи команд. При необходимости можно установить разнообразные аксессуары и ошейники, которые сделают вашего питомца безопасным для окружающих.