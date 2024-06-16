"Квартира ломится от игрушек" — невестка Валерии против чрезмерного балования внучки

Валерия и Иосиф Пригожин обожают внучку, но невестка против этого

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия и Иосиф Пригожин наслаждаются временем, проведенным с внучкой Селин, и подчеркивают теплые отношения с невесткой Лианой Шульгиной, мамой Селин.

Фото: flickr.com by Simon Law is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако Лиана считает, что чрезмерное обожание и любовь могут навредить ребенку. Она отметила, что из-за большого количества подарков квартира заполнена игрушками и одеждой, и считает, что необходимо ограничивать количество подарков, чтобы Селин знала их ценность.

Лиана предпочитает покупать дочке только полезные и развивающие игрушки, избегая бесполезных вещей.