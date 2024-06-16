Певица Валерия и Иосиф Пригожин наслаждаются временем, проведенным с внучкой Селин, и подчеркивают теплые отношения с невесткой Лианой Шульгиной, мамой Селин.
Однако Лиана считает, что чрезмерное обожание и любовь могут навредить ребенку. Она отметила, что из-за большого количества подарков квартира заполнена игрушками и одеждой, и считает, что необходимо ограничивать количество подарков, чтобы Селин знала их ценность.
Лиана предпочитает покупать дочке только полезные и развивающие игрушки, избегая бесполезных вещей.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.