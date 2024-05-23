Зачем Земфира* хочет добиться своего исключения из списка иностранных агентов

Певица Земфира* (признана в РФ иноагентом) не смогла добиться через суд исключения из реестра иностранных агентов. Об этом пишет РИА Новости.
Жалобу артистки оставили без удовлетворения во Втором кассационном суде общей юрисдикции.
Минюст РФ включил исполнительницу в реестр иноагентов в феврале 2023 года, а Замоскворецкий районный суд Москвы счёл такое решение законным и обоснованным.
Мосгорсуд отказался удовлетворять апелляционную жалобу, поданную на данное решение.
Минюст обосновал включение певицы в реестр иноагентов её открытой поддержкой Украины, выступлениями против проведения СВО и получением средств от иностранных источников.
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