Ольга Бузова заявила, что после Дмитрия Тарсова ей не страшны никакие дикие животные

Ольга Бузова сравнила бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, с диким животным

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что держать дома футболиста Дмитрия Тарасова ей было непросто.

Фото: https://vk.com/olgabuzova by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public domain

В шоу на ТНТ "Это нормально" Ольга Бузова ответила на вопрос соведущего Дмитрия Диброва о том, что считает ли она нормальным держать дома экзотических животных.

"Мне никакие дикие животные дома не страшны, после того, как я несколько лет держала у себя дома футболиста", — заявила звезда "Дома-2".

Ранее актриса Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России.