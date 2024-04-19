Ольга Бузова заявила, что после Дмитрия Тарсова ей не страшны никакие дикие животные

Ольга Бузова призналась, что держать дома футболиста Дмитрия Тарасова ей было непросто.
В шоу на ТНТ "Это нормально" Ольга Бузова ответила на вопрос соведущего Дмитрия Диброва о том, что считает ли она нормальным держать дома экзотических животных.
"Мне никакие дикие животные дома не страшны, после того, как я несколько лет держала у себя дома футболиста", — заявила звезда "Дома-2".
Ранее актриса Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.