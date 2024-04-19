Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России

Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей

Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public domain

Заслуженная артистка России репостнула в свой Telegram-канал сообщение, авторы которого в корне не согласны с тем, что Ольга Бузова является лучшей телеведущей России.

"Нате вам! Ольга Бузова — лучшая телеведущая России! Вы ещё признайте её лучшей театральной актрисой", — гласит текст гневного поста.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова дебютировала в новой профессии.