Серов объяснил, почему зрители стали уходить прямо во время его выступления

Серов ответил на слухи об уходе зрителей с концерта: "У меня нет претензий"

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец и музыкант Александр Серов прокомментировал сообщения о том, что якобы зрители в Угличе ушли с концерта до его завершения. Его слова приводит издание 76.RU.

Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение is licensed under public domain

Исполнитель заявил, что у него нет претензий к слушателям, а Углич, в котором состоялось его выступление, является "чистой провинцией".

Оказалось, что народный артист попрощался с публикой и ушел за кулисы, а затем вспомнил, что забыл представить оркестр. Когда он вернулся на сцену, часть зрителей уже покинула зал.

"На тот момент часть зрителей еще оставалась в зале, часть уже ушла. У меня к зрителям абсолютно никаких претензий нет!" — отметил певец.

При этом Серов понимает тех, кто поспешил покинуть культурное заведение, так как концерт проходил в воскресенье, а многим в понедельник утром нужно на работу.

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