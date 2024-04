"Пошла по рукам": Агату Муцениеце застали в объятьях очередного мужчины

Актриса Агата Муцениеце в своем блоге поделилась свежим снимком с коллегой, актером Вольфгангом Черни (известен ролями в фильмах "Собибор" и "Красный призрак"). Тем самым артистка подогрела слухи о романе с мужчиной.

Фото: youtube.com by канал Agata Muceniece is licensed under public domain