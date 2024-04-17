"Пошла по рукам": Агату Муцениеце застали в объятьях очередного мужчины

Актриса Агата Муцениеце в своем блоге поделилась свежим снимком с коллегой, актером Вольфгангом Черни (известен ролями в фильмах "Собибор" и "Красный призрак"). Тем самым артистка подогрела слухи о романе с мужчиной.
Муцениеце и Черни запечатлены в обнимку, одетые оба в фиолетовые свитеры. Поклонники решили, что звезды планируют пожениться.
"Family look (семейный образ)", "Фиолетовая любовь", — подписала кадр Агата.
Недавно актриса делилась романтическими фотографиями с телеведущим Иваном Чуйковым, с которым затем появилась на премьере кабаре-шоу "Табу". Однако никаких слухов звезда не комментировала.
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