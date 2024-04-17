"Пошла по рукам": Агату Муцениеце застали в объятьях очередного мужчины

Агата Муцениеце показала свежее фото в объятиях актера

Актриса Агата Муцениеце в своем блоге поделилась свежим снимком с коллегой, актером Вольфгангом Черни (известен ролями в фильмах "Собибор" и "Красный призрак"). Тем самым артистка подогрела слухи о романе с мужчиной.

Фото: youtube.com by канал Agata Muceniece is licensed under public domain

Муцениеце и Черни запечатлены в обнимку, одетые оба в фиолетовые свитеры. Поклонники решили, что звезды планируют пожениться.

"Family look (семейный образ)", "Фиолетовая любовь", — подписала кадр Агата.

Недавно актриса делилась романтическими фотографиями с телеведущим Иваном Чуйковым, с которым затем появилась на премьере кабаре-шоу "Табу". Однако никаких слухов звезда не комментировала.

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