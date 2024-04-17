Рома Зверь рассказал о встрече с удивительной бабушкой

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Роман Билык подарил билет на концерт пенсионерке, которой помог выкинуть мусор

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вокалист группы "Звери" Роман Билык признался, что подарил пригласительный билет на концерт пенсионерке, которую встретил на Центральном рынке в Ростове. Его слова приводит "КП".

Фото: youtube.com by канал Журнал «Правила жизни» is licensed under public domain

По его словам, он увидел женщину, которая тащила с собой тачку с мусором. Артист хотел ее незаметно сфотографировать, но она попросила его помочь.

"Конечно, помог выбросить мусор", — заявил Билык.

Во время своего концерта он поделился историей со зрительным залом и заявил, что познакомился с женщиной, которую зовут Лидия Петровна. При этом оказалось, что она пришла на выступление своего нового знакомого.

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