Рома Зверь рассказал о встрече с удивительной бабушкой

Вокалист группы "Звери" Роман Билык признался, что подарил пригласительный билет на концерт пенсионерке, которую встретил на Центральном рынке в Ростове. Его слова приводит "КП".
По его словам, он увидел женщину, которая тащила с собой тачку с мусором. Артист хотел ее незаметно сфотографировать, но она попросила его помочь.
"Конечно, помог выбросить мусор", — заявил Билык.
Во время своего концерта он поделился историей со зрительным залом и заявил, что познакомился с женщиной, которую зовут Лидия Петровна. При этом оказалось, что она пришла на выступление своего нового знакомого.
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