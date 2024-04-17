Пошло на пользу: Ксения Корнева из "Уральских пельменей" стала лучше выглядеть после болезненного расставания с женихом

Звезда "Уральских пельменей" Ксения Корнева пережила расставания с возлюбленным, с которым готовилась к свадьбе, и предстала перед поклонниками в новом образе.
Она отметила, что сейчас в ее жизни все в порядке, но она не готова больше делиться подробностями.
В настоящее время артистка сосредоточена на работе, которой посвящает все свободное время. На фотографиях, которые Корнева публикует в блоге, она чаще всего улыбается.
Поклонники отметили, что на последних кадрах женщина выглядит постройневшей. Они считают, что она преобразилась в лучшую сторону.
Ксения не раскрывала личность возлюбленного, который, по предположениям прессы, живет в Европе. Еще три месяца назад она делилась фотографией с кольцом на безымянном пальце, но 30 марта сообщила, что свадьба не состоится.
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