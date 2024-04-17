Вышедшего из себя на концерте Григория Лепса оправдали — просто такой вспыльчивый очень, импульсивный

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Лоза поддержал Лепса, выбившего телефон из рук поклонницы

0:59
Шоу-бизнес

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что любой музыкант, выходящий на сцену, рассчитает, что при съемке будет соблюдаться дистанция. Таким образом он поддержал своего коллегу Григория Лепса, выбившего из рук фанатки телефон.

Лоза поддержал Лепса, выбившего телефон из рук поклонницы
Фото: youtube.com by канал Юрий Лоза is licensed under public domain

Юрий Лоза напомнил, что изначально певец попросил женщину убрать телефон, но она его не послушала, поэтому он вышиб гаджет самостоятельно.

"Кто-то может себя контролировать, сдерживать и искать простые пути решения, а кто-то начинает махать руками и разбираться. Ну Лепс просто такой вспыльчивый очень, импульсивный, поэтому повел себя так", — пояснил Лоза.

Сам Лоза считает, что он бы скорее всего предпочел попросить охранников разобраться с женщиной, так как считает себя более спокойным.

Ранее суд приостановил разбирательство по делу о расторжении брака блогеров Чекалиных.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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