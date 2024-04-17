Появились подробности бпракоразводного процесса блогерши Лерчек

Судья мирового судебного участка приостановил процесс развода блогера Валерии Чекалиной с супругом Артемом. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что заседание состоится 11 июня. Сами супруги не появляются в суде, их интересы представляют правозащитники.
Валерия Чекалина, известная как Лерчек, подала иск в суд о расторжении брака 19 марта после 12 лет совместной жизни. Причиной разлада в семье стало уголовное разбирательство.
Инициатором судебного разделения общего имущества выступил Артем Чекалин. СМИ пишут, что мужчина намерен добиться от супруги 1,2 млрд рублей.
Ранее Максима Галкина* (внесен в реестр иноагентов на территории РФ) заметили на Кипре после атаки Ирана на Израиль.
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