Максим Галкин* сбежал на Кипр после пьяной выходки в соцсетях

Шоумен и юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) отправился на Кипр после того, как Иран отправил в сторону Израиля несколько сотен беспилотников.
Авторы канала утверждают, что артиста видели в Лимасоле. На острове у комика и его супруги, певицы Аллы Пугачевой есть пентхаус, приобретенный еще в 2017 году.
В публикации указано со ссылкой на очевидцев, что Галкина видели идущим в ресторан морской кухни Pyxida. При этом юморист старался не привлекать к себе лишнего внимания, при этом выглядел он встревоженным.
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