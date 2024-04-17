Максим Галкин* сбежал на Кипр после пьяной выходки в соцсетях

Максим Галкин* улетел на Кипр после обострения ближневосточного конфликта

Шоумен и юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) отправился на Кипр после того, как Иран отправил в сторону Израиля несколько сотен беспилотников.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Авторы канала утверждают, что артиста видели в Лимасоле. На острове у комика и его супруги, певицы Аллы Пугачевой есть пентхаус, приобретенный еще в 2017 году.

В публикации указано со ссылкой на очевидцев, что Галкина видели идущим в ресторан морской кухни Pyxida. При этом юморист старался не привлекать к себе лишнего внимания, при этом выглядел он встревоженным.

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