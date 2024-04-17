Соседов объяснил, почему песни Пугачевой больше не слушают

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с порталом "Ридус" заявил, что принципиально отказывается слушать новые композиции певицы Аллы Пугачевой.
Он подтвердил, что не собирается прослушивать свежие песни артистки, так как считает для себя, что этой женщины больше не существует.
"Ни как певицы, ни как человека, ни в каком-то ином качестве. Напишите, что я вообще не знаю, кто это такая", — заявил эксперт.
Сергей Соседов считает, что старые треки звезды не прошли проверку временем, так как певица их пережила.
"Но, к сожалению, она пережила свои песни. То есть не песни её пережили, а она пережила их, как и свой успех, и свою славу", — заключил телеведущий.
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