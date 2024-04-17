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Фанаты обвинили Гарика Сукачёва и его группу в мошенничестве после отмены концертов

Поклонники обвинили Гарика Сукачева в мошенничестве из-за отмены шести концертов

Шоу-бизнес

Поклонники музыканта Гарика Сукачева обвинили его и коллектив в мошенничестве после отмены шести концертов по России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Поклонники обвинили Гарика Сукачева в мошенничестве из-за отмены шести концертов
Фото: youtube.com by канал ещенепознер is licensed under public domain

Так, артист должен был появиться в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Челябинской, Ульяновской и Самарской областях с 12 апреля по 26 мая. Однако все выступления по неизвестной причине отменены. Авторы канала утверждают, что организацией концертов занималась компания "Бюст ивентс Раша", которая не смогла выполнить условия.

Представители артиста ссылаются на недобросовестность организаторов концертов, которые не предоставили билеты на самолет, не прислали список аппаратуры и не забронировали номера в отелях. Они собираются подать в суд на директора организации Владимира Казыханова.

Ранее Константин Эрнст публично поздравил Ивана Урганта в эфире КВН.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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