Фанаты обвинили Гарика Сукачёва и его группу в мошенничестве после отмены концертов

Поклонники музыканта Гарика Сукачева обвинили его и коллектив в мошенничестве после отмены шести концертов по России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com by канал ещенепознер is licensed under public domain