Фанаты обвинили Гарика Сукачёва и его группу в мошенничестве после отмены концертов

Поклонники обвинили Гарика Сукачева в мошенничестве из-за отмены шести концертов

Поклонники музыканта Гарика Сукачева обвинили его и коллектив в мошенничестве после отмены шести концертов по России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com by канал ещенепознер is licensed under public domain

Так, артист должен был появиться в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Челябинской, Ульяновской и Самарской областях с 12 апреля по 26 мая. Однако все выступления по неизвестной причине отменены. Авторы канала утверждают, что организацией концертов занималась компания "Бюст ивентс Раша", которая не смогла выполнить условия.

Представители артиста ссылаются на недобросовестность организаторов концертов, которые не предоставили билеты на самолет, не прислали список аппаратуры и не забронировали номера в отелях. Они собираются подать в суд на директора организации Владимира Казыханова.

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