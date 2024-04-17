Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

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Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН

0:51
Шоу-бизнес

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в прямом эфире телеигры КВН позвонил телеведущему Ивану Урганту и поздравил его с днем рождения. Об этом пишет Telegram-канал "Субъективный Крафти".

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Фото: youtube.com by канал Rasstriga_doc is licensed under public domain

Авторы канала утверждают, что сначала шоумену позвонил его друг и коллега Митя Хрусталёв, а затем и Константин Эрнст.

"Ургант пару раз разнес зал. Зал хором кричит: "С днем рождения!" — написали в Telegram-канале.

Иван Ургант недавно впервые вернулся на экраны с начала 2022 года — он снялся в фильме Николая Солодникова "Во сне ты горько плакал", закрытый показ которого состоялся в Москве.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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