Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию

Советская певица Алла Пугачева уехала из России из желания сохранить свою семью. Об этом изданию "МК" заявила ее близкая подруга, телеведущая Кира Прошутинская.
По ее словам, в отъезде знаменитой артистки не вызова и какой-то конкретной позиции, она просто выбрала между родиной и семью второе.
Прошутинская, которая знакома с Пугачевой больше 60 лет, считает трудными последние годы жизни звезды на чужбине. Однако сама Примадонна никогда в этом не признается, так как является закрытым и гордым человеком.
"И только из текстов песен мы можем понять, что сейчас у нее на душе. Послушайте две ее последние песни, где рефреном звучат слова, как заклинание, как молитва: "Не беспокойся обо мне" и "береги себя!", — уверена телеведущая.
Она считает, что Пугачевой непросто стареть на чужбине вдали от близких людей и привычной стабильности.
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