Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию

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Пугачева заявила близкой подруге, что покинула Россию вслед за семьей

1:08
Шоу-бизнес

Советская певица Алла Пугачева уехала из России из желания сохранить свою семью. Об этом изданию "МК" заявила ее близкая подруга, телеведущая Кира Прошутинская.

Пугачева заявила близкой подруге, что покинула Россию вслед за семьей
Фото: youtube.com by канал Алла Пугачева is licensed under public domain

По ее словам, в отъезде знаменитой артистки не вызова и какой-то конкретной позиции, она просто выбрала между родиной и семью второе.

Прошутинская, которая знакома с Пугачевой больше 60 лет, считает трудными последние годы жизни звезды на чужбине. Однако сама Примадонна никогда в этом не признается, так как является закрытым и гордым человеком.

"И только из текстов песен мы можем понять, что сейчас у нее на душе. Послушайте две ее последние песни, где рефреном звучат слова, как заклинание, как молитва: "Не беспокойся обо мне" и "береги себя!", — уверена телеведущая.

Она считает, что Пугачевой непросто стареть на чужбине вдали от близких людей и привычной стабильности.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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