Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию

Пугачева заявила близкой подруге, что покинула Россию вслед за семьей

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советская певица Алла Пугачева уехала из России из желания сохранить свою семью. Об этом изданию "МК" заявила ее близкая подруга, телеведущая Кира Прошутинская.

Фото: youtube.com by канал Алла Пугачева is licensed under public domain

По ее словам, в отъезде знаменитой артистки не вызова и какой-то конкретной позиции, она просто выбрала между родиной и семью второе.

Прошутинская, которая знакома с Пугачевой больше 60 лет, считает трудными последние годы жизни звезды на чужбине. Однако сама Примадонна никогда в этом не признается, так как является закрытым и гордым человеком.

"И только из текстов песен мы можем понять, что сейчас у нее на душе. Послушайте две ее последние песни, где рефреном звучат слова, как заклинание, как молитва: "Не беспокойся обо мне" и "береги себя!", — уверена телеведущая.

Она считает, что Пугачевой непросто стареть на чужбине вдали от близких людей и привычной стабильности.

Ранее Анна Семенович рассказала об использовании препарата для диабетиков ради снижения веса.