Отчаявшаяся Анна Семенович решила похудеть при помощи модного препарата

Анна Семенович использовала "Оземпик" для похудения

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Анна Семенович в своем блоге призналась, что по назначению врачей принимали "модный препарат" для похудения.

Фото: youtube.com by канал Рум Турист is licensed under public domain

В разговоре с эндокринологом артистка заявила, что ей назначали лекарство от диабета в качестве средства для снижения веса. Она смогла им пользоваться до того момента, пока его не сняли с продажи. Врач напомнила звезде, что применение этого лекарства несет в себе большие риски.

"Очень опасно. Очень много случаев, когда не то действующее вещество могли упаковать. <…> Очень много случаев, когда в этой упаковке было не то действующее вещество, и это действительно опасно", — рассказала эндокринолог.

Семенович отметила, что подобные препараты стоит принимать только по назначению врача после сдачи всех необходимых анализов.

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