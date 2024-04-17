Появились подробности тайной вечеринки в честь 56-летия Владимира Преснякова

Долина показала фотографии с тайной вечеринки в честь дня рождения Преснякова

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Владимир Пресняков 29 марта отметил свое 56-летие, но из-за теракта в "Крокус Сити Холле" о праздновании дня рождения ничего не было слышно. Подруга и коллега артиста Лариса Долина в своем блоге показала снимки с тайной вечеринки.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Оказалось, что праздник прошел в закрытом формате на теплоходе. Гостями мероприятия стали супруга звезды Наталья Подольская, Леонид Агутин, Александр Маршал, Александр Ревва — те, кто засветился на опубликованных кадрах.

Лариса Долина призналась, что любит бывать на семейных праздниках семьи Пресняковых, так как там всегда тепло и уютно.

"Дни рождения Володи проходят по-особенному тепло и уютно. Потому что там никого лишнего: только близкие и друзья, с которыми Вова всю жизнь идет по жизни", — написала она.

Поклонники осудили певицу за то, что не смогла скрыть прошедший праздник с учетом трагических событий, произошедших в Подмосковье.

Ранее в Сети опубликовали шокирующие фотографии Татьяны Овсиенко.