Почему Илья Резник поздравил Пугачёву, несмотря на скандалы и предательство

Илья Резник, долгое время друживший с Аллой Пугачевой, поздравил ее с 75-летием, хотя их отношения оборвались после ухода Примадонны из России.
Заставленный актером Станиславом Садальским, Резник выразил свои поздравления в четверостишии, отметив, что их судьбы разошлись, но песни останутся.
В интервью он раскрыл свое отношение к ситуации с Пугачевой и ее мужем Максимом Галкиным, признав их предательство, но выразив надежду на их возвращение и покаяние перед российским народом.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.