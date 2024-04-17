Почему Илья Резник поздравил Пугачёву, несмотря на скандалы и предательство

Илья Резник поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем, несмотря на разрыв отношений

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Илья Резник, долгое время друживший с Аллой Пугачевой, поздравил ее с 75-летием, хотя их отношения оборвались после ухода Примадонны из России.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Заставленный актером Станиславом Садальским, Резник выразил свои поздравления в четверостишии, отметив, что их судьбы разошлись, но песни останутся.

В интервью он раскрыл свое отношение к ситуации с Пугачевой и ее мужем Максимом Галкиным, признав их предательство, но выразив надежду на их возвращение и покаяние перед российским народом.