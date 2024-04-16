Гарик Харламов заинтриговал публику воркованием в машине с Катериной Ковальчук: "Один типаж с Асмус"

Гарик Харламов подогрел интерес к слухам о его романе с актрисой Катериной Ковальчук. Комик спел своей коллеге по сериалу "Гусар" любовный романс.
Гарик Харламов разместил в Инстаграм* романтическое видео. На кадрах он сидит в машине рядом с актрисой Катериной Ковальчук и поёт романс "Сердце, тебе не хочется покоя".
Актриса подпевает юмористу слабым голосочком.
Подписчики Гарика тут же вспомнили старые слухи о романе Харламова с Ковальчук.
"Один типаж с Асмус";
"Слава Богу, Гарик выздоровел от старых отношений и снова счастлив и доволен";
"Вы что там, мутите?";
"Вот тебе и Юрьев день!" — писали фолловеры под видео комика.
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