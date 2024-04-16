Гарик Харламов заинтриговал публику воркованием в машине с Катериной Ковальчук: "Один типаж с Асмус"

Гарик Харламов спел любовный романс актрисе Катерине Ковальчук: "Вы что там, мутите?"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гарик Харламов подогрел интерес к слухам о его романе с актрисой Катериной Ковальчук. Комик спел своей коллеге по сериалу "Гусар" любовный романс.

Фото: https://vk.com/katerinakovalchyk by ВК-аккаунт Катерины Ковальчук is licensed under public domain

Гарик Харламов разместил в Инстаграм* романтическое видео. На кадрах он сидит в машине рядом с актрисой Катериной Ковальчук и поёт романс "Сердце, тебе не хочется покоя".

Актриса подпевает юмористу слабым голосочком.

Подписчики Гарика тут же вспомнили старые слухи о романе Харламова с Ковальчук.

"Один типаж с Асмус"; "Слава Богу, Гарик выздоровел от старых отношений и снова счастлив и доволен"; "Вы что там, мутите?"; "Вот тебе и Юрьев день!" — писали фолловеры под видео комика.

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