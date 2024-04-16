Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России расширили страховые выплаты на добровольцев Росгвардии
Дома белгородцев, ФАП и инфраструктурный объект пострадали за день от атак ВСУ
Гастроэнтеролог определил оптимальное мясо для приготовления шашлыка
Когда Пасха в 2024 году: традиции, истории и символы праздника
Как по-хитрому можно давать кошке лекарство?
Аэрофлот переносит рейсы из Дубая в Москву из-за плохой погоды
Астронавты рассказали о своих ощущениях в космосе, странных звуках и НЛО
Особенности породы Сиба-ину
Испания хочет запретить туристам арендовывать квартиры
Гарик Харламов заинтриговал публику воркованием в машине с Катериной Ковальчук: "Один типаж с Асмус"

Гарик Харламов спел любовный романс актрисе Катерине Ковальчук: "Вы что там, мутите?"

0:54
Шоу-бизнес

Гарик Харламов подогрел интерес к слухам о его романе с актрисой Катериной Ковальчук. Комик спел своей коллеге по сериалу "Гусар" любовный романс.

Гарик Харламов спел любовный романс актрисе Катерине Ковальчук: "Вы что там, мутите?"
Фото: https://vk.com/katerinakovalchyk by ВК-аккаунт Катерины Ковальчук is licensed under public domain

Гарик Харламов разместил в Инстаграм* романтическое видео. На кадрах он сидит в машине рядом с актрисой Катериной Ковальчук и поёт романс "Сердце, тебе не хочется покоя".

Актриса подпевает юмористу слабым голосочком.

Подписчики Гарика тут же вспомнили старые слухи о романе Харламова с Ковальчук.

"Один типаж с Асмус";

"Слава Богу, Гарик выздоровел от старых отношений и снова счастлив и доволен";

"Вы что там, мутите?";

"Вот тебе и Юрьев день!" — писали фолловеры под видео комика.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Столтенберг советует России консультироваться с НАТО по "Цирконам" Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Последние материалы
Испания хочет запретить туристам арендовывать квартиры
Ветеринар Ведерникова: питомцу весной необходим правильный уход за шерстью
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам свыше 2 млн рублей
Туристы хотят что-то новое в Санкт-Петербурге
В США заявили об укреплении связей Иордании и Израиля на фоне эскалации конфликта
Макияжные ошибки, которые могут привести к потере ресниц
Подборка вкусных сортов редиса
Агент Барбоза считает, что переезд в Китай для Дзюбы — это вызов
Рецепт грушевого масла для тортов или сэндвичей
В Приамурье мигрантам запретили работать в сфере торговли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников