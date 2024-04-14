Анна Семенович откровенно рассказала о травматических событиях из прошлого

Анна Семенович призналась, что ее чуть не изнасиловали в 90-х

В шоу "Ты не поверишь!" певица Анна Семенович раскрыла долгожданные секреты своего прошлого, в том числе эпизод, когда она чуть не стала жертвой изнасилования со стороны бандитов. Она рассказала, как парень спас ее и ее подругу, вызвав полицию, когда бандиты пытались увезти их.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Семенович также поделилась воспоминаниями о том, как группа "Блестящие" выступала в заведениях, где присутствовали "прибандичные ребята", и как ей приходилось устанавливать контакт с ними, чтобы сохранить безопасность.

После ухода из группы "Блестящие" в 2008 году, Семенович начала сольную карьеру и с тех пор активно развивается как артистка, также принимая участие в кино.