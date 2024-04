Анна Семенович откровенно рассказала о травматических событиях из прошлого

В шоу "Ты не поверишь!" певица Анна Семенович раскрыла долгожданные секреты своего прошлого, в том числе эпизод, когда она чуть не стала жертвой изнасилования со стороны бандитов. Она рассказала, как парень спас ее и ее подругу, вызвав полицию, когда бандиты пытались увезти их.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain