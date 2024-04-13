Жену Евгения Петросяна уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет

В дате рождения дочери Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой нашли нестыковки.
Татьяна Брухунова отпраздновала полугодие своей дочки Матильды. Подписчики уточники у супруги юмориста, действительно ли её малышка родилась 13 числа. Татьяна подтвердила эту информацию.
Анализ публикаций Татьяны Брухуновой в Инстаграм* показал, что полгода назад 13 октября звезда активно делилась контентом в социальных сетях. В этот деть жена Петросяна постила фотографии с прогулок. На снимке нет даже следа наличия беременности у женщины.
На следущий день, 14 октября, Брухунова посетила с сыном Ваганом театральное представление. Такая активность после родов удивила публику.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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