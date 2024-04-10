Кейт Миддлтон продолжает общаться с поклонниками несмотря на тяжелую болезнь

Принцессу впечатлила поддержка фанатов по всему миру.
Принцесса Кейт Миддлтон, сообщившая всему миру о своем серьезном заболевании — онкологии, получила огромную поддержку со стороны неравнодушных поклонников. В связи с этим она решилась ответить фанатам, нарушив важные королевские протоколы.
Так, принцесса Уэльская отправила несколько благодарственных открыток. Одна из фанаток в своем блоге рассказала о письме от Миддлтон.
"Еще в январе, когда нам сообщили, что принцесса Уэльская перенесла операцию, я отправила ей открытку с фотографией своей семьи и самыми искренними пожеланиями выздоровления. В ответ я получила это прекрасное признание, и я могу честно сказать, что буду дорожить им всю свою жизнь", — написала Алекс Мари в соцсетях.
Стоит отметить, что обычно монарх и его близкие лишь в день рождения и Рождество отправляют открытки, но в этот раз Кенсингтонский дворец пошел на такой жест в связи с печальными событиями. Также принято такого рода письма сопровождать милой фотографией, но в связи с самочувствием принцессы было принято отказаться от этой традиции.
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