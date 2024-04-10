Бывшая девушка Евгения Кунгурова, к которой певец ушел от семьи, прокомментировала смерть артиста

Бывшая возлюбленная Кунгурова назвала его смерть утратой для всей страны

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Елена Максимова, у которой в свое время возник бурный роман с оперным певцом Евгением Кунгуровым, в беседе с "КП" заявила, что смерть артиста — это невосполнимая утрата для всей страны.

Фото: youtube.com by канал Елена Максимова is licensed under public domain

Ради Елены Максимовой в свое время участник шоу "Голос" ушел от первой жены. Но их роман не был долгим. Сейчас, когда его не стало, певица называет экс-избранника "талантливым и настоящим".

"Неравнодушный человек, таких мало. [То, что произошло] Трагедия и невосполнимая утрата. Эту боль пережить и принять родным и близким невозможно. Мои глубокие соболезнования, скорблю вместе со всей страной", — заявила Максимова.

Евгений Кунгуров не справился со своей нервной болезнью, о которой журналистам рассказал его отец, и покончил жизнь самоубийством. Его не стало 8 апреля на 41-м году жизни.

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