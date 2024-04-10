Бондарчук без обручального кольца подогрел слухи о расставании с Паулиной

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Режиссер Федор Бондарчук появился на премии "Белый квадрат" без обручального кольца

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Шоу-бизнес

Режиссер и актер Федор Бондарчук стал гостем операторской премии "Белый квадрат", прошедшей в московском кинотеатре "Синема Парк Мосфильм". Мужчина появился на публике без жены и без обручального кольца.

Режиссер Федор Бондарчук появился на премии "Белый квадрат" без обручального кольца
Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

Гран-при получил Роберт Саруханян за работу над камерным триллером с Юрием Борисовым "Кентавр".

Особое внимание журналистов привлек кинематографист Федор Бондарчук, который пришел на мероприятие без обручального кольца. Окружающие сделали выводы, что в его браке с Паулиной Андреевой не все сладко. Недавно актриса дала редкое интервью, в котором также появилась без украшения на безымянном пальце.

Премия "Белый квадрат" вручается с 2004 года за работу кинооператоров.

Ранее певец Шура рассказал о последствиях перенесенного микроинсульта.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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