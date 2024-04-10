Бондарчук без обручального кольца подогрел слухи о расставании с Паулиной

Режиссер Федор Бондарчук появился на премии "Белый квадрат" без обручального кольца

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссер и актер Федор Бондарчук стал гостем операторской премии "Белый квадрат", прошедшей в московском кинотеатре "Синема Парк Мосфильм". Мужчина появился на публике без жены и без обручального кольца.

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Гран-при получил Роберт Саруханян за работу над камерным триллером с Юрием Борисовым "Кентавр".

Особое внимание журналистов привлек кинематографист Федор Бондарчук, который пришел на мероприятие без обручального кольца. Окружающие сделали выводы, что в его браке с Паулиной Андреевой не все сладко. Недавно актриса дала редкое интервью, в котором также появилась без украшения на безымянном пальце.

Премия "Белый квадрат" вручается с 2004 года за работу кинооператоров.

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