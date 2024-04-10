Бондарчук без обручального кольца подогрел слухи о расставании с Паулиной

Режиссер и актер Федор Бондарчук стал гостем операторской премии "Белый квадрат", прошедшей в московском кинотеатре "Синема Парк Мосфильм". Мужчина появился на публике без жены и без обручального кольца.
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Особое внимание журналистов привлек кинематографист Федор Бондарчук, который пришел на мероприятие без обручального кольца. Окружающие сделали выводы, что в его браке с Паулиной Андреевой не все сладко. Недавно актриса дала редкое интервью, в котором также появилась без украшения на безымянном пальце.
Премия "Белый квадрат" вручается с 2004 года за работу кинооператоров.
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